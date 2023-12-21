Астроном Рублева: день зимнего солнцестояния будет 22 декабря

Зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря в 06:27 по мск. Об этом "Москве 24" рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. По ее словам, в этот день солнце как бы остановится на некоторое время. В результате данного явления в Северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, в Южном - лето. Кроме того, в Северном полушарии 22 декабря будет самый короткий день и наиболее длинная ночь в году. "В день зимнего солнцестояния светило поднимется над горизонтом в полдень всего на 11 градусов - это очень низкое положение. Для сравнения, в день летнего солнцестояния оно поднимается на высоту 56 градусов над горизонтом. Разница огромная", - отметила Рублева. После 22 декабря восход солнца будет происходить в Северном полушарии все раньше и раньше, что увеличит светлое время суток. В середине декабря синоптики центра погоды "Фобос" зафиксировали на Солнце самую мощную за последние шесть лет вспышку. Согласно данным центра, сильнейшая вспышка интенсивностью X2,8 была зафиксирована примерно в 20:00 мск.