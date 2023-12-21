Найдена самая маленькая в мире клыкастая лягушка

В джунглях индонезийского острова Сулавеси открыли новый вид земноводных. В этом регионе обитает несколько клыкастых лягушек, в том числе Limnonectes larvaepartus – единственная в мире лягушка, которая производит на свет живых головастиков.

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Новый вид, которому присвоили название Limnonectes phyllofolia, признали самой маленькой известной клыкастой лягушкой. Его обнаружила команда герпетологов из США и Индонезии, совершая пеший поход по тропическому лесу. Они заметили листья и замшелые валуны, на которых располагалась черная лягушачья икра.

Это сразу привлекло внимание специалистов, потому что лягушки, как правило, откладывают икру в воду, чтобы предотвратить высыхание желеобразной оболочки. Вскоре после этого они заметили взрослых особей, охраняющих кладку. Они отличались коричневым цветом и по размерам были не больше монеты.

Исследование показало, что лягушки покрывают икру особыми соединениями, которые сохраняют их влажными и защищают от бактерий и грибков. Интересно, что все «охранники» оказались самцами, что также весьма необычно для лягушек.

У нового вида лягушек заметили череду зубов на верхней челюсти и два маленьких клыка на нижней. Ученые отметили, что другие «саблезубые» лягушки с Сулавеси – гиганты, весящие около килограмма. Вид Limnonectes phyllofolia весит всего около двух граммов.

Некоторые виды лягушек из Юго-Восточной Азии обзавелись клыками, чтобы сражаться за территорию и питаться твердой добычей, такой как многоножки и крабы. Они обитают в Камбодже, Вьетнаме, Западной Африке и Южной Америке. Ранее исследователи обнаружили, что длинные зубы эволюционировали независимо по меньшей мере четыре раза у разных видов лягушек, сообщает PLOS ONE.