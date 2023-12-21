Создана первая в мире microSD-карта объемом 2 ТБ

Компания Kioxia выпустила microSD-карту с максимально возможной ёмкостью хранилища для стандарта microSDXC. Exceria Plus G2 microSDXC обладает ёмкостью 2 ТБ. Кроме того, карта имеет самую высокую плотность хранения данных среди всех устройств хранения данных по физическому объёму.

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Особенности

Exceria Plus G2 microSDXC с ёмкостью 2 ТБ имеет размер меньше напёрстка. Чтобы добиться этого, японский производитель разработал флэш-устройство NAND, состоящее из шестнадцати слоев ёмкостью 1 ТБ (128 ГБ), при этом высота Z корпуса составляет всего 0,8 мм. Для сравнения: толщина лучших SSD составляет от 3 мм для NVMe и до 5–9 мм для 2,5-дюймового накопителя.

По техническим характеристикам карта классифицируется как устройство UHS Class 3. Exceria Plus G2 microSDXC также сертифицирована по классу приложений A1 и классу видео V30. Это означает, что минимальная скорость записи составляет не менее 30 МБ/с. Производитель карты памяти также заявляет, что максимальная скорость последовательного чтения/записи достигает 100 МБ/с и 90 МБ/с соответственно.

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