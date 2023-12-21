Спутник в интересах Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Спутник в интересах Минобороны России успешно выведен на орбиту
Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник в интересах Министерства обороны России.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с аппаратом удалось установить устойчивую телеметрическую связь.
Ранее ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.