Космический самолет Китая начал передавать неизвестные сигналы над США

Китайский космоплан, который республика вывела на орбиту на прошлой неделе, стал транслировать неизвестные радиосигналы над США. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на канадского исследователя Скотта Тилли.

© Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

Как объяснил канадец, он зафиксировал исходящие от космического самолета сигналы на частоте 2 280 МГц. По мнению Тилли, это может говорить о существовании на западном побережье США тайной станции, которая принимает эти сигналы.

Исследователь также отметил, что после вывода космоплана на орбите появились шесть новых объектов, два из которых могут являться спутниками, поскольку тоже передают радиосигналы. Еще три — вероятно, обломки ракиты-носителя и ее верхней ступени.

Китайский космоплан взлетел при помощи ракеты-носителя CZ-2F с космодрома Цзюцюань 14 декабря. Агентство "Синьхуа" отмечало, что аппарат предназначен для испытания технологий и научных исследований. Гонконгское издание предполагает, что космоплан может быть аналогом аналогичного американского аппарата военного назначения X-37B.