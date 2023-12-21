В Самаре создали космический полигон для испытаний экстремальной электроники

ТАСС, 21 декабря. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева создали космический полигон "Карбон-2" для испытаний экстремальной электроники. Полигон установят на борту космического аппарата "Бион-М" № 2, сообщили в пресс-службе вуза.

"С помощью этой аппаратуры ученые будут изучать влияние факторов открытого космического пространства на свойства и характеристики прототипов электронных компонентов на основе карбида кремния (SiC) - этот полупроводниковый материал уступает по твердости лишь алмазу и нитриду бора и считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях - при высоких и низких температурах, гравитационных перегрузках и под воздействием радиации", - говорится в сообщении.

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Как рассказала ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Любовь Курганская, научная аппаратура "Карбон-2" успешно прошла весь цикл запланированных испытаний и готова к установке на борту космического аппарата "Бион-М" № 2.

"Аппаратура представляет собой своего рода электронный испытательный полигон. Он будет располагаться на внешней стороне орбитальной лаборатории, прямо в открытом космосе, и в нем будут закреплены и активированы опытные образцы тонкопленочных приборных структур на основе карбида кремния. Эти образцы во время полета будут подвергаться воздействию различных факторов, в том числе космической радиации, перепадам температур, магнитным полям, вакууму, а аппаратура будет поддерживать и оценивать работоспособность "подопытных" образцов и измерять их рабочие параметры в зависимости от окружающей обстановки на орбите. Полученные данные помогут в дальнейшем рассчитывать параметры работы будущих полупроводниковых приборов и устройств на основе карбида кремния в условиях космического полета", - пояснила Курганская.

Он отметила, что конструкторско-доводочные испытания созданной в университете научной аппаратуры продолжались около полутора месяцев. "Испытания были самого различного рода - и на электромагнитную совместимость, и на искровые разряды, на вибрацию и даже на вакуум - аппаратура двое суток проработала в вакуумной камере. Был целый цикл климатических испытаний на влажность и температуру. Например, в университетской лаборатории криогенной техники научную аппаратуру "Карбон-2" с помощью жидкого азота испытывали холодом при температуре 178 градусов цельсия ниже нуля", - подытожила Курганская.