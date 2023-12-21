Google выпустила важное обновление браузера Chrome, устраняющее очередную уязвимость нулевого дня. Будем надеяться, что это последняя 0-day в этом году (восьмая по счёту с начала 2023-го).

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Брешь получила идентификатор CVE-2023-7024. По типу она является классическим багом переполнения буфера и затрагивает фреймворк WebRTC.

В случае успешной эксплуатации злоумышленник может либо вызвать сбой в работе программы, либо выполнить произвольный код. Отмечается, что уязвимость обнаружили исследователи из команды Google Threat Analysis Group (TAG).

Несмотря на то что Google признала факт эксплуатации CVE-2023-7024 в реальных кибератаках, никаких дополнительных деталей корпорация не раскрывает. Но это уже привычное поведение, позволяющее снизить риски дальнейшего использования бреши.

Пользователям рекомендуют как можно скорее установить последнюю версию браузера. Актуальный билд Chrome получил номера 120.0.6099.129/130 (для Windows) и 120.0.6099.129 (для macOS и Linux).