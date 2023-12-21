В работе соцсети X произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбое, произошедшем в работе социальной сети X (бывшая Twitter). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

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По данным портала, неполадки в работе соцсети начались около 8:26 по московскому времени. Большинство пользователей (71 процент) столкнулись с проблемами в приложении. Некоторые (23 процента) пожаловались на сбой в работе сайта, остальные (6 процентов) — на неполадки при соединении с сервером.

Всего было зафиксировано более 80 тысяч жалоб. Сбой затронул пользователей из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других стран.