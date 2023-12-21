Опрос выявил, сколько россиян боятся разрушения их жизни злым ИИ

Около 22% жителей России опасаются, что злой искусственный интеллект (ИИ), вроде «Скайнет» из «Терминатора», может разрушить их будущее. Как сообщает «Газета.Ru», это следует из опроса компании-производителя решений для телекоммуникационной инфраструктуры Art Engineering.

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Из людей, которые боятся ИИ, 8% считают, что в конечном счете машины лишат людей работы. Еще 14% заявили, что «боятся роботизации». Эти страхи прокомментировал коммерческий директор Art Engineering Артем Сенюшкин. По его словам, растущей индустрии нейросетей нужна мощная инфраструктура — это приведет к появлению новых специальностей и появлению новых рабочих мест.

«Что же касается роботизации, то это совершенно другая отрасль», — сказал Сенюшкин.

При этом оптимистично настроенных по отношению к ИИ граждан оказалось вдвое больше — 47%. Из них 23% считают, что нейросети подстегнут развитие экономики, а 9% — что они помогут решить проблемы кадрового дефицита. Еще 14% надеются, что новые разработки избавят их от рутинной работы.