Обзор смартфона Xiaomi MIX Fold 3: сбалансированный или средненький?

Складными смартфонами сегодня сложно кого-то удивить - они составили устоявшийся класс премиальных устройств со своей аудиторией.

© Богдан Бобров/ РГ

По этой причине крупные игроки мобильного рынка пытаются внедрить в новые модели какие-то уникальные фишки - геймченджеры, способные выделить их на фоне конкурентов.

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Вот и Xiaomi заколлабилась с Leica, занимающей лидирующие позиции среди производителей фотооборудования, для выпуска нового поколения смартфонов с гибким экраном - MIX Fold 3

В этом тексте подробно разберем, насколько удачным получилось их сотрудничество, а за предоставленный для теста сэмпл мы благодарим наших друзей из магазина BIG GEEK.

Технические характеристики

Давайте сразу закроем вопрос со спеками и быстро перейдем к интересной части, не тратя время на подсчет гигабайтов и замер баллов в AnTuTu.

Просто в очередной раз констатируем, что в предельно верхнем ценовом диапазоне вендоры максимально вкладываются в железо, поэтому в гаджете установлены топовый процессор, великолепный яркий экран, в котором минимально заметна складка по центру и прочие атрибуты флагманского наполнения.

Для самых жаждущих техногиков просим проследовать изучать таблички на официальном сайте, а мы перейдем к рассмотрению более насущных вопросов.

Доступность в России

Официально Xiaomi выпустила MIX Fold 3 только для своего внутреннего рынка. С предшественниками в серии, кстати, ситуация была аналогичная. Поэтому к нам, как и во все другие страны, девайс приезжает освобожденный от каких-либо гарантийных обязательств производителя.

Эта проблема решаемая - в определенной степени она может быть нивелирована выбором надежного продавца.

На маркетплейсах ценники начинаются примерно от 140 тысяч рублей.

Богдан Бобров/ РГ

За эти деньги к вам приедет китайский смартфон с китайской же прошивкой - ее стоит обсудить подробнее, так как "глобалки" не существует и нет даже в планах.

ПО

MIX Fold 3 работает на Android 13 с накатанной сверху MIUI 14. Конечно, в нее интегрирована масса сервисов, рассчитанных на использование только в Поднебесной. Какое-то время потребуется, чтобы часть из них поотключать, а другую - снести, чтобы не отжирали ресурсы.

Языка на выбор два - английский и китайский, в интернете уже есть гайды по частичной автоматической русификации интерфейса.

Особого дискомфорта при пользовании китайской оболочкой не возникает. Это точно не затруднения масштаба Huawei или катастрофа уровня современных Meizu.

Главный плюс - полноценная поддержка Google Play со всеми другими сервисами поискового гиганта. Изначально магазин приложений залочен, но любой условный индус в ролике на YouTube буквально за пару минут покажет вам, как активировать его в пару тапов.

После синхронизации со своей учетной записью, единовременной перенастройки всех звонилок и контактов пользоваться устройством можно вполне комфортно.

Эргономика и дизайн

Что же касается тактильного удобства обращения с девайсом, то тут уже все не так однозначно.

Взять, например, шарнир. На презентации и в промо-материалах Xiaomi делала акцент на том, насколько он прочный и долговечный. И в этом плане они-таки перестарались. Я бы назвал его тугим - для раскрытия нужно прилагать ощутимые усилия двумя руками. О том, чтобы раскрыть его одной рукой, речи даже не идет.

В обзоре Samsung Galaxy Z Fold5 я много внимания уделил тому, насколько неудачное соотношение сторон выбрали корейцы. На этом фоне MIX Fold 3, конечно, смотрится более выигрышно, но все равно остается слишком вытянутым, узким по ширине и толстым в глубину в сложенном состоянии для того, чтобы его можно было бы назвать удобным. Уже юзабельно, но не более того.

Богдан Бобров/ РГ

В целом, внешний вид можно назвать строгим, подчеркнуто деловым - без каких-либо кричащих деталей или особенностей. Любителям минимализма в дизайне точно должно понравиться.

Камеры

Но главная фишка MIX Fold 3 - это мощнейший набор камер от Leica. Они снимают на флагманском уровне и только при особо тщательном лабораторном разборе под микроскопом можно заметить разницу в худшую сторону по сравнению с лидерами рейтинга DxOMark, вроде Huawei P60 Pro или Google Pixel 8 Pro.

В режиме "достал-навел-щелкнул" фотки получаются всегда приятные. В сильной динамике или совсем в темноте, конечно, начинают проявляться смазы и другие артефакты, что неудивительно.

Есть много различных режимов, фильтров, опций и настроек - настоящий рай для энтузиастов мобильной фотографии.

Проблемные моменты

В ходе тестирования проявились два момента, которые сложно назвать настоящей проблемой, но проговорить которые точно стоит.

Первый, что примечательно, связан со съемкой видео. Так, есть возможность записи роликов с Dolby Vision и Dolby Atmos в 4K 60 FPS - звучит круто, можно кино идти снимать. На деле же из-за этого появляется несовместимость полученной записи с другими устройствами.

Понятно, что ролик в таком формате сложно будет "переварить" популярным мессенджерам, но даже если при помощи флешки попробовать запустить файл на среднебюджетном Android-смартфоне, то видео не запустится даже в VLC со всей его всеядностью. А вот на iPhone 15 Pro Max все заиграет как надо.

Поэтому в повседневном применении придется выбирать, как снимать видео - или с Dolby, чтобы запускать на соответствующей технике, или без Dolby Vision, чтобы можно было легко поделиться и переслать снятый контент.

Второе, что неприятно удивило - работа дактилоскопического сканера. Вот уж чего точно не ожидаешь получить от флагмана – проколы на таких мелочах. Не исключаю возможности, что проблема в конкретном штучном экземпляре, попавшем нам на тест, но факт остается фактом - разблокировка корректно срабатывает примерно где-то в половине раз.

Я несколько раз пробовал заново регистрировать разные пальцы, но результат от этого не становился лучше.

Сравнения с конкурентами и выводы

Совершенно точно Xiaomi MIX Fold 3 нельзя назвать лучшим складным смартфоном на данный момент.

Он явно не старается заходить на территорию хай-энд сегмента, оставляя там пространство для Samsung Galaxy Z Fold5. При этом он не настолько доступный как демпингующий Tecno PHANTOM V Fold и не настолько удобный и эргономичный как OPPO Find N3.

Фанаты бренда уже готовы кричать, что это очередной "топ за свои деньги". С одной стороны, с ними сложно спорить, потому что у Xiaomi действительно хорошо получилось отбалансировать разные аспекты аппарата. С другой - MIX Fold 3 честно будет назвать середнячком от мира складных смартфонов.

Рассматривать его к покупке мы можем рекомендовать только в том случае, если камера от Leica кажется вам весомым плюсом, и не пугает отсутствие "гарантийки" от производителя.