Телескопы сняли скопление звезд в виде новогодней елки

Телескопы сняли скопление молодых звезд NGC 2264 в форме новогодней елки с гирляндами. Объекты возрастом 1-5 миллионов лет находятся примерно в 2500 световых годах от Земли.

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Молодые звезды, подобные NGC 2264, нестабильны и подвергаются сильным вспышкам в рентгеновских лучах и другим типам изменений, наблюдаемым в различных типах света.

Фото подверглось небольшой обработке. Астрономы наложили несколько снимков друг на друга и перевернули изображение.