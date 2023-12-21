NASA снова перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Отстыковка грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее четверга из-за неблагоприятных погодных условий для возвращения на Землю. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX планируют провести отстыковку Dragon от МКС 21 декабря в 17:05 по времени Восточного побережья США (22 декабря в 01:05 мск) из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения у побережья Флориды", - говорится в сообщении.

В рамках 29-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 10 ноября. Корабль доставил на орбитальную станцию около 3 тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов. Обратно он увезет результаты научных исследований.