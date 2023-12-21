Сенсорные костюмы помогут зрителям понять нюансы балетных движений

Международная группа ученых из Бременского университета в Германии и Университета Лафборо в Великобритании работают над проектом по оцифровке движений танцоров в ходе балетных представлений. Собранные данные будут использованы для создания визуальных подсказок, разъясняющих смысл тех или иных па в «Щелкунчике» и других популярных постановках. Исследование опубликовано на официальном сайте Бременского университета.

Специалисты используют сенсорные костюмы для считывания действий артистов на сцене. Затем их пируэты воссоздаются с помощью компьютерной графики в так называемые проекции и снабжаются комментариями, помогающими понять нюансы повествования и эмоций, выраженных в танце.

Ученые сравнили подобные аннотации с выносками в виде облачка, через которые обычно передаются слова и мысли персонажей в комиксах.

«Проекции используются танцорами для передачи сообщений и включают в себя вытягивание частей тела к значимым объектам. Например, артист движется к озеру, нарисованному на фоне сцены. Он вытягивает руку вперед к озеру, а ногу назад к реквизиту, изображающему сарай. Вытянутая рука означает, что он идет к озеру, а нога означает, что он вышел из сарая», — объяснила руководитель проекта и бывшая профессиональная балерина, доктор Арианна Майорани.

Исследователи изучают, как получившиеся видео могут способствовать вовлечению аудитории с разным уровнем знакомства с хореографией, стремясь в конечном итоге превратить проект в программное обеспечение, которое познакомит с искусством балет как можно больше людей.