Microsoft отказалась от разработки своей платформы «смешанной реальности»

Американская технологическая корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки своей платформы «смешанной реальности» Windows Mixed Reality, позволявшей пользователям получать доступ к технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности на устройствах под управлением операционной системы Windows с помощью совместимых гарнитур. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

«Смешанная реальность Windows устарела и будет удалена в будущей версии Windows», — заявили в Microsoft.

Под удаление также попадут сопутствующие программы Mixed Reality Portal и Windows Mixed Reality для Steam VR.

Компания запустила Windows Mixed Reality для Windows 10 в 2017 году, включившись в конкурентную борьбу за новую на тот момент сферу виртуальной реальности.