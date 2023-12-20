В США заявили о планах доставить на Луну иностранца

США планируют до конца 2030 года доставить на Луну иностранца. Об этом сообщили в Белом доме, передает «РИА Новости» .

В администрации президента США отметили, что иностранный гражданин войдет в состав миссии страны с американскими астронавтами. Официально о данных планах сегодня должна объявить вице-президент страны Камала Харрис.

Напомним, что возвращение американских астронавтов на Луну запланировано на 2025 год в рамках миссии «Артемида-3». Ее экипаж пока не определен. При этом в государственной контрольной службе США считают, что реализовать данную миссию получится не раньше 2027 года.