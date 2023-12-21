Приложения с Android-смартфона теперь можно удалять дистанционно

Google внедрила новую функцию в Play Store, позволяющую пользователям удаленно стирать приложения с устройств, подключенных к одному и тому же аккаунту Google.

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Новая возможность доступна в свежей версии Play Store 38.8 и поддерживается на всех платформах, включая ПК, Android Auto, смартфоны, телевизоры и устройства на Wear OS.

До сих пор пользователи могли устанавливать приложения на устройства под одним аккаунтом Google, но не могли их удалять.

GSMArena

Новая функция исправила это упущение, а обновленный интерфейс Play Store предлагает более удобный список установленных приложений. Теперь можно сортировать приложения по размеру, группировать по устройствам и т.д.