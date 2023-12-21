Samsung расширила свою программу самостоятельного ремонта смартфонов

Samsung расширила свою программу самостоятельного ремонта, включив в нее свои последние складные смартфоны — Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.

© Ferra.ru

Эти устройства присоединятся к линейке S23, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Book 2 Pro в программе самостоятельного ремонта Samsung уже в этом месяце.

Программа, разработанная в партнерстве с iFixit, изначально поддерживала только устройства S20, S21 и Tab S7. В начале 2023 года к ней были добавлены линейка S22 и некоторые модели Galaxy Pro.

На данный момент складные устройства Galaxy еще не перечислены на странице iFixit, поэтому цены на комплекты для ремонта неизвестны.