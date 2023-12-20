Google частично запретит своему ИИ комментировать выборы в США
Американская технологическая компания Google заявила, что ограничит типы связанных с выборами запросов для интеллектуального чат-бота Bard и поисковой системы Search Generative Experience (SGE), использующей возможности искусственного интеллекта. Мера связана с выборами президента США в 2024 году. Об этом сообщается в официальном блоге организации.
«Начиная с начала следующего года, в рамках подготовки к выборам 2024 года и из соображений осторожности по такой важной теме, мы ограничим типы запросов, связанных с выборами, на которые смогут отвечать Bard и SGE», — говорится в публикации.
Представители Google также пообещали уделять повышенное внимание роли ИИ при предоставлении услуг избирателям и участникам электоральных кампаний в будущем году.
Помимо США, в 2024 году выборы также состоятся в Индии, ЮАР и некоторых других странах.
Ограничения для Bard и SGE могут быть связаны с недавним расследованием относительно интеллектуального чат-бота Copilot (ранее — Bing) компании Microsoft, который давал неточные, ошибочные и даже выдуманные ответы на запросы относительно выборов в Европе.