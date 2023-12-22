New Phytologist: цветы эволюционируют в сторону самоопыления

Новое исследование выявило, что французские дикие анютины глазки производят более маленькие цветы и меньше нектара, чем 20-30 лет назад, в результате своей эволюции. Об этом говорится в научной статье в New Phytologist.

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По словам исследователей, цветы "отказываются" от опылителей и становятся внешне менее привлекательными пропорционально сокращению численности насекомых в мире. Исследование показало, что цветы полевых анютиных глазок, растущих недалеко от Парижа, на 10% стали меньше по размеру и производят на 20% меньше нектара, чем 20–30 лет назад. Их также реже посещают насекомые.

"Наше исследование показывает, что анютины глазки эволюционируют, отказываясь от своих опылителей", — рассказал Пьер-Оливье Шепту, один из авторов исследования и научный сотрудник Французского национального центра научных исследований.

"Они развиваются в сторону самоопыления, при котором каждое растение воспроизводит само себя, что работает в краткосрочной перспективе, но вполне может ограничить их способность адаптироваться к будущим изменениям окружающей среды", - подчеркнул исследователь.