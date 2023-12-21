Названа дата презентации Samsung Galaxy Unpacked 2024

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2024, назначенное на 18 января, обещает стать событием с изюминкой в виде ИИ. Утечка тизера подтверждает дату, демонстрируя анимацию обратного отсчета, намекающую на значительную роль ИИ в грядущих устройствах Galaxy.
В тизере присутствует иконка, напоминающая логотип Google Bard, что породило предположения о том, что Samsung может интегрировать Bard в свои продукты. По мере того как разворачивается анимация, на экране появляется смелое заявление: «Galaxy AI is coming», что говорит о значительном скачке в интеграции искусственного интеллекта.
Слухи, связанные с серией Galaxy S24, усиливают ожидание. В частности, S24+ и S24 Ultra будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3, а базовый S24 получит Exynos 2400 в некоторых регионах и ту же SoC, что и его более дорогие собратья в США. Модель S24 Ultra, являющаяся главным экспонатом, отличится титановым корпусом, заменяющим традиционную алюминиевую рамку.