Названа дата презентации Samsung Galaxy Unpacked 2024

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2024, назначенное на 18 января, обещает стать событием с изюминкой в виде ИИ. Утечка тизера подтверждает дату, демонстрируя анимацию обратного отсчета, намекающую на значительную роль ИИ в грядущих устройствах Galaxy.

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В тизере присутствует иконка, напоминающая логотип Google Bard, что породило предположения о том, что Samsung может интегрировать Bard в свои продукты. По мере того как разворачивается анимация, на экране появляется смелое заявление: «Galaxy AI is coming», что говорит о значительном скачке в интеграции искусственного интеллекта.

Evan Blass (@evleaks)