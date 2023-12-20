Телескоп Уэбба обнаружил самую старую черную дыру во Вселенной

Международная команда ученых при помощи данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружила старейшую черную дыру за всю историю наблюдений. Ее масса в 1,6 миллиона раз превышает массу нашего Солнца, а родилась она более 13 миллиардов лет назад.

Об открытии сообщает Space.com. Технические возможности космического телескопа Уэбба буквально позволили ученым заглянуть в далекое прошлое, в тот период времени, когда с момента Большого взрыва прошло всего 440 миллионов лет. Этот период плохо изучен, поэтому так важна любая новая информация, позволяющая узнать, как именно выглядели тогда космические объекты.

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Камеры телескопа выявили сверхмассивную черную дыру, которая появилась в центре молодой галактики GN-z11 всего через 440 миллионов лет после возникновения Вселенной. До сих пор только в теории считалось, что в те времена могли существовать первичные черные дыры, небольшие по сравнению с современными черными дырами. Также считалось, что ранние черные дыры вели себя иначе, поскольку в силу отсутствия необходимого материала не могли расти тихо и плавно, как их "потомки" делают это сейчас. Поэтому вопрос о том, что могло породить сверхмассивную и при этом старейшую черную дыру, остается открытым.

"Не совсем очевидно, что [прямой коллапс] - это единственный способ создать черную дыру, ведь для того, чтобы это произошло, нужны особые обстоятельства, - говорит ведущий автор работы Роберто Майолино, профессор астрофизики Кембриджского университета. - Это должно было быть, например, нетронутое облако, обогащенное тяжелыми элементами, созданными первыми звездами, причем достаточно массивное - от 10 тысяч до миллиона солнечных масс".

Чтобы такое облако не остыло слишком быстро и не превратилось в массивные звезды, оно должно было подвергаться ультрафиолетовому излучению, вероятно, из близлежащей галактики, которая производила много фотонов. Впрочем, по словам Майолино, не обязательно мог быть один сценарий, на самом деле могло существовать два и более различных вариантов развития событий.