От обезьян до гиппопотамов: какие животные занимаются каннибализмом

Каннибализм — далеко не самое запретное табу в дикой природе. Животные пожирают собственных сородичей миллионы лет: самый старый задокументированный случай датируется миллиардом лет назад. Портал livescience.com рассказал о животных, которые занимаются каннибализмом.

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Обезьяны

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Каннибализм обезьян обычно проявляется в форме инфантицида — убийства новорожденных детенышей. Например, в 2019 специалисты наблюдали за группой панамских капуцинов, которые убили и съели 10-дневнего детеныша после того, как он упал с дерева. Ученые подозревают, что взрослый самец столкнул или атаковал детеныша, что и привело к смерти. Самцы многих видов животных часто убивают чужих детенышей чтобы получить шанс зачать собственных.

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Белые медведи

Самцы белых медведей периодически убивают собственных детенышей, подросших особей и (очень редко) взрослых самок. Но важно отметить, что самцы и самки белого медведя совсем не против полакомиться останками других медведей, которые были убиты и освежеваны людьми.

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Ягуары

Научная работа 2010 года, опубликованная в журнале The Southwestern Naturalist, описала первый задокументированный случай каннибализма среди взрослых ягуаров. Два самца были убиты и частично съедены самкой. Поскольку в месте их обитания было достаточно добычи, ученые считают, что конфликт был вызван социальным стрессом, который возник из-за встречи незнакомых ягуаров. Кроме того, известны и случаи инфантицида.

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Песчаные акулы

Песчаные акулы могут пожирать друг друга, даже не выбравшись из утробы матери. Ученые уже давно обнаружили эмбрионы песчаных акул в животах других эмбрионов: детеныши пожирают своих же братьев и сестер. Каннибализм гарантирует, что выживет только самое крупное и сильное потомство. Помимо этого, каннибализм может быть вызван высокой конкуренцией. Самки песчаной акулы спариваются с разными партнерами, и есть вероятность, что эмбрионы от разных самцов пытаются уничтожить друг друга.

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Аллигаторы

Аллигаторы питаются самой разной добычей, в том числе другими аллигаторами. И так происходит на протяжении миллионов лет. Они пожирают мелкую добычу целиком, а более крупную раздирают на куски, схватившись за плоть мощными челюстями.

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Тигры

Ученые пока еще не сделали окончательных выводов насчет каннибализма среди тигров, но есть улики, которые подтверждают периодические случаи. Например, в 2019 самец тигра убил и съел самку с двумя детенышами в национальном парке Кана в Индии. Опять же, учитывая наличие другой добычи, акт каннибализма удивил представителей заповедника и работников служб природной охраны.

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Пауки

Пауки совершают разные формы каннибализма. Самки многих видов пауков обычно пожирают самцов после спаривания — этой привычкой больше всех известны черные вдовы. Причем каннибализм также повлиял на эволюционные черты самцов: пауки Philoponella prominens выработали специальные адаптации, чтобы сбегать от самки сразу после спаривания.

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Гиппопотамы

До девяностых ученые думали, что гиппопотамы — приверженцы вегетарианской диеты, однако постепенно они начали замечать все больше случаев питания падалью. Да, в том числе останками других гиппопотамов. Отчасти в формировании каннибализма винят вспышку сибирской язвы среди популяции гиппопотамов в Уганде: животные потенциально помогли распространению болезни, пожирая трупы жертв инфекции.

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Тюлени

Серые тюлени преимущественно питаются рыбой, но иногда не прочь полакомиться себе подобными. Научная работа, вышедшая в издании Journal of Sea Research, описала случай каннибализма, во время которого полувзрослый самец тюленя убил детеныша и на протяжении 90 минут поедал его высококалорийное подкожное сало. Авторы работы отметили, что в 28 граммах сала содержится столько же калорий, сколько в 100 граммах сельди — излюбленной пищи тюленей. Иными словами, каннибализм — потенциально выгодное мероприятие с точки зрения калорийности.