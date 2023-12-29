Почему кенгуру пытаются утопить собак?

В 2020 году маленькая собака чуть было не погибла в результате столкновения с 1,5-метровым кенгуру на реке Брисбен. А в 2014 кенгуру попытался утопить двух псов после того, как те загнали животное в тупик на дамбе. Но почему гигантские сумчатые проявили такую агрессию? Портал livescience.com рассказал о сложных отношениях кенгуру и собак в дикой природе.

Дело в том, что кенгуру воспринимают собак как угрозу из-за того, что последние очень похожи на динго — одного из самых опасных хищников для сумчатых. Они являются самыми крупными наземными хищниками в Австралии; генетически динго находятся где-то между волком и современной домашней собакой. Люди, скорее всего, завезли предков нынешних динго на материк пять или восемь тысяч лет назад, после чего собаки привыкли к диете из сумчатых и рептилий. Домашние собаки в нынешнем понимании термина появились в Австралии только в 1788 году, когда на континент прибыли первые корабли с британскими и ирландскими осужденными.

Динго охотятся на кенгуру большими стаями: они передают эстафету друг другу до тех пор, пока жертва не выбьется из сил. Чтобы убить добычу собаки вгрызаются в задние ноги кенгуру, замедляют животное и перегрызают им глотку. Сумчатые спасаются от погони, запрыгивая в ближайший водоем — эта стратегия также хорошо работает на домашних и фермерских собаках.