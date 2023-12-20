В России показали экологически чистый электромагнитный камуфляж

«Мы предлагаем материал, который имеет высокую адгезию (клейкость — прим. ред.) к различным видам ткани (хлопчатобумажная, стеклоткань, ацетатная, углеткань), то есть он очень хорошо ложится на поверхность. Проверку мы проводили при помощи тепловизора, на снимках с которого отчетливо видна эффективность экранирования. Ткани, покрытые защитной смесью, способны к теплорассеиванию и защите от электромагнитного излучения. Толщина слоя ткани всего 0,5 мм», — рассказал студент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Андрей Мякшин.