В России показали экологически чистый электромагнитный камуфляж
Пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказала о новой разработке исследователей университета — экологически чистом покрытии, которое можно использовать для поглощения электромагнитных волн. Об этом сообщает «Газета.ру».
Отмечается, что материал разработан на основе терморасширенного графита и может применяться как в оборонной промышленности, так и в мирной жизни. Высокая химическая и термическая стабильность, а также уникальные физико-механические свойства материала позволяют создавать из него вещества различной формы и плотности.
«Мы предлагаем материал, который имеет высокую адгезию (клейкость — прим. ред.) к различным видам ткани (хлопчатобумажная, стеклоткань, ацетатная, углеткань), то есть он очень хорошо ложится на поверхность. Проверку мы проводили при помощи тепловизора, на снимках с которого отчетливо видна эффективность экранирования. Ткани, покрытые защитной смесью, способны к теплорассеиванию и защите от электромагнитного излучения. Толщина слоя ткани всего 0,5 мм», — рассказал студент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Андрей Мякшин.
В пресс-службе также добавили, что вещество можно использовать в качестве камуфляжа для военной техники, а также для создания защитных чехлов для гаджетов.
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