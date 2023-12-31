Почему золото такое мягкое?

Золото — не только один из самых ценных металлов на планете, но и один из самых пластичных. Но в чем секрет поразительной мягкости золота и может ли наука объяснить его? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Прежде всего, важно понимать разницу между пластичностью и мягкостью. Пластичность — это способность материала получать деформации без разрушений. Многие металлы распадаются на фрагменты, если согнуть их слишком сильно, однако унцию (28 г) золота можно расплющить в 5-метровую пластину. Пленки из золота, которые также называют сусальным золотом, порой бывают невероятно тонкими — вплоть до миллионных долей миллиметра или в 400 раз тоньше человеческого волоса.

Мягкость и жесткость обладают несколькими определениями в зависимости от того, как именно проверяется сила материала. Например, если отталкиваться от шкалы Мооса, измеряющей сопротивление материалов царапинам, то самым мягким металлом будет цезий — его можно разрезать даже ножом для масла. Ртуть тоже претендует на этот титул: она переходит в жидкое состояние при комнатной температуре и деформируется быстрее золота.

Пластичность золота, скорее всего, является результатом двух факторов: атомной структуры элемента и того, как они связаны между собой. Каждый атом золота окружен 12 другими атомами, из-за чего структура материала напоминает кубическую сетку. Она поддается деформациям, но сохраняет общую прочность. К тому же, золото — это металл, а значит, его атомы держатся вместе благодаря металлическим связям. Внешние электроны каждого атома могут свободно перемещаться по структуре материала, что делает металл пластичным.