"Роскосмос" продлил открытый набор в космонавты до марта 2024 года. Об этом рассказал российский космонавт, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко.

20 декабря Дед Мороз посетил Центр управления полетами и спросил его, может ли волшебник стать космонавтом.

"У нас, Дедушка Мороз, как раз сейчас идет открытый конкурс госкорпорации "Роскосмос", он продлен по март-месяц, поэтому самое время сейчас оформить документы", – сказал Кононенко.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал о планах корпорации набрать от четырех до шести человек в рамках нового набора в отряд космонавтов. Он уточнил, что число отобранных будет зависеть от качества претендентов.