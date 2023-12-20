Microsoft добавила в браузер Edge функцию «суперперетаскивания»

Компания Microsoft начала тестирование в рамках программ Canary, Dev, Beta новой функции фирменного браузера Edge под названием Super Drag and Drop, или «суперперетаскивание».

Новые возможности Edge позволяют перетаскивать ссылки на панель вкладок и делать их полноценными вкладками браузера, в которых открывается соответствующая страница. Но это не главное новшество: таким же образом можно перетащить выделенный текст или изображение, открывая в новой вкладке страницу c поисковой системой и целевым запросом.