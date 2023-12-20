Дизайнер и поклонник Apple, выступающий в соцсети X (Twitter) под ником Kosutami, опубликовал фотографии и видео с рабочим прототипом отмененного устройства IT-корпорации из Купертино AirPower.

AirPower – это беспроводное мультизарядное устройство в виде овального коврика. Он был разработан для одновременной зарядки до трех устройств. Гаджет был анонсирован 12 сентября 2017 года. Изначально релиз новинки был запланирован на начало 2018 года, но он не случился. Позже, 29 марта 2019 года, Apple объявила об отмене выпуска AirPower. Как выяснилось после благодаря инсайдерам, IT-гиганту не удалось достичь желаемой эффективности и надежности устройства на этапе разработки.

Прототип, который достался Kosutami, оказался полностью рабочим. На видео о фотографиях, которые опубликовал инсайдер, видно, что устройство способно одновременно заряжать несколько гаджетов. При этом одним из устройств может выступать Android-смартфон.

Хотя совсем исправным прототип назвать нельзя. По данным Kosutami, устройство сильно перегревается, если заряжаемые устройства расположить на нем неровно. Причем нагрев может быть настолько сильным, что оплавляется кейс AirPower.