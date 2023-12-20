Исследование: природный капитал Земли к 2100 году сократится на 9%

Новое исследование предупреждает о надвигающемся экологическом кризисе, вызванном изменением климата и глобальной перестройкой экосистем. Согласно прогнозам, к 2100 году природный капитал Земли сократится на 9%.

© Unsplash

Ожидается, что сдвиги на суше, вызванные изменением климата, приведут к значительной потере пригодного для дыхания воздуха, чистой воды, здоровых лесов и биоразнообразия, что негативно скажется на благосостоянии людей. Это открытие основывается на концепции «природного капитала», представляющего собой поток благ от ресурсов Земли к человечеству.