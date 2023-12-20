Xiaomi представила «умную» газовую плиту

Компания Xiaomi представила двухконфорочную газовую плиту с «умным» функционалом. Плита предлагается в комплексе с вытяжкой.

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Газовая плита Xiaomi Mijia S2 мощностью 5200 Вт оснащена латунными конфорками, отличающимися высокой теплопроводностью, в качестве поверхности предлагается панель из чистого белого стекла, которую изготавливают по индивидуальному заказу. Конфорки устроены таким образом, что обеспечивают сверхвысокую теплоэффективность, благодаря чему посуда прогревается равномерно.

Регулировка температуры бесступенчатая, до 230 градусов по Цельсию. Плита оснащена таймером, с помощью которого можно выставлять время готовки от 1 до 180 минут. По истечении выставленного времени газ автоматически блокируется, и пламя гаснет.