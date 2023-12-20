Суд назначил Google штраф в размере ₽4,6 млрд

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на 4,6 миллиарда рублей за систематическое неудаление фейков об СВО и запрещенной в РФ информации. Об этом сообщает ТАСС.

Этот оборотный штраф стал третьим для Google. Сумму таких штрафов определяет суд - она может варьироваться от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

В декабре 2021 года Google оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, в июле 2022-го - на 21,077 миллиарда. Летом 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор направил Google LLC 17 уведомлений с требованием удалить с YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ», но ее так и не удалили.