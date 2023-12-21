У гигантских панд нашли «социальную сеть»

Гигантских панд долгое время считали одиночками. Но новое исследование показало – эти животные ведут удивительно активную социальную жизнь. Они общаются с родичами и друзьями способом, который напоминает социальные сети у людей.

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Команда Мичиганского государственного университета проследила за пандами в Национальном природном заповеднике Волонг в Китае. Они обнаружили, что медведи оставляют на деревьях определенные пахучие метки для других особей. Эти «сообщения» оказались на удивление сложными.

Профессор Кэн Фрэнк заявил, что ароматные деревья можно назвать социальными сетями мира животных. Таким образом панды могут сообщить другим, что часто посещают определенную территорию. Также панды умеют по запаху определять пол, доминантность, размер и готовность к спариванию того, кто оставил метку.

Наблюдения показали, что поведение панд менялось в течение года. Большую часть времени животные предпочитали общаться с близкими родичами, но когда наступил сезон размножения, новых знакомств становилось гораздо больше. Ученые предположили, что при поиске партнеров они используют помеченные деревья как карту, чтобы избежать близкородственного скрещивания и рискованной конкуренции. Учитывая, что у самок панд есть очень короткое временное «окно» для размножения, эффективная коммуникация очень важна для поиска пары, сообщает Ursus.