Евросоюз введет ограничения для PornHub

Крупнейшие в мире по количеству пользователей порносайты попали под действие европейского закона о цифровых услугах. Как пишет газета Financial Times, речь идет о PornHub, Xvideos и Stripchat.

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По данным издания, порталам, попавшим под действие закона, придется соблюдать ряд ограничений: более строго следить за возрастом пользователей, удалять незаконный контент и проводить внешний аудит на предмет соответствия правилам. В случае несоблюдения законодательства сайтам придется выплатить штраф в размере 6% от глобального дохода.

При этом PornHub с вердиктом ЕС не согласен. В компании отметили, что число европейских пользователей сервиса составляет 33 млн в то время, как для подпадания под условия законодательства количество юзеров должно превышать 45 млн.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе. По задумке его авторов, он должен помочь бороться с дезинформацией и нелегальным контентом в интернете.