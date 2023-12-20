В Новосибирске начали сборку спутников «Грифон»

«Здесь роль Новосибирского государственного университета в том, что мы являемся головным исполнителем, то есть мы под себя собираем кооперацию, и за нами стоит роль организатора всей этой космической миссии. Проектировка космического аппарата за нами, сборка, испытание — за нами, и пилотное функционирование первых четырех экспериментальных космических аппаратов тоже за нами», — сказал Прокопьев.