Поверхность спутника Сатурна Энцелада может скрывать захороненную органику

Спутник Сатурна Энцелад предоставляет уникальную возможность искать доказательства жизни в солнечной системе, учитывая его обитаемый океан и шлейф, который откладывает на поверхность океанический материал, содержащий органические вещества. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института планетологии Амандой Р. Хендрикс.

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— Мы можем многое узнать о потенциальных биосигнатурах в океане Энцелада, отправив миссию на поверхность Энцелада, — сказал эксперт.

Хендрикс отметил, что до этого была теория, согласно которой достаточно взять образец материала из океана Энцелада. Для этого необходимо было пролететь через шлейф испарений океана с южного полюса и измерить частицы льда и газа. Но недавно стало известно, что достаточно высадиться на поверхность и измерить относительно нетронутую органику шлейфа, полученную из океана.

Ученый уточнил, что благодаря космическому аппарату Кассини удалось узнать, что океан Энцелада действительно пригоден для известных форм жизни, поскольку в нем существует жидкая вода и энергия. Кроме того, в составе воды есть химические вещества — углерод, водород, азот, а также кислород, фосфор и сера, передает Phys.org.