В Москве 11 iPhone подменили на пачки с солью и сахаром

В Москве злоумышленники заказали в онлайн-магазине «Ситилинк» 11 iPhone 14, а затем на пункте выдачи заменили смартфоны пачками с солью и сахаром и оформили возврат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Редакция Baza информирует, что заказ был оформлен еще в ноябре 2023 года. Магазином смартфоны были переданы сервису доставки DPD. Товар прибыл в пункт выдачи 11 декабря. Устройства долго никто не забирал, поэтому они были отправлены обратно, на склад «Ситилинка». Однако по факту смартфоны к продавцу не вернулись.

«Коробки с iPhone были повреждены. Когда их вскрыли, внутри лежали лишь пакеты с сахаром и солью. По предварительной версии, кто-то вытащил смартфоны и подменил их на пищевые добавки в пункте выдачи заказов. В деле разбирается полиция», – сообщает Baza.

По данным информационного ресурса, из-за махинаций злоумышленников «Ситилинк» понес ущерб в размере приблизительно одного миллиона рублей.