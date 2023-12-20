Названа главная причина утечек данных в российских компаниях

Выяснилась причина, которая чаще хакерских атак приводит к утечкам данных в России
Главной причиной утечек данных в российских компаниях являются не хакерские атаки или вирусы, а сбои в работе IT-систем. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и компании «Киберпротект», которое имеется в распоряжении редакции.
Каждый четвертый (25%) участник опроса признался, что сталкивался с потерей данных на работе. В 45% случаев причиной становился сбой в IT-системе, на треть случаев (33%) пришлась поломка устройства или ПО, в четверти случаев (25%) сотрудники сами забывали пароль или случайно удаляли важные файлы. При этом только в 18% инцидентах виноваты были хакеры, а точнее – созданные ими вредоносные программы.
Из опроса также стало ясно, что большинство компаний (58%) не проводит тренингов по информационной безопасности. В остальных случаях обучение проводится либо раз в полгода, либо ежеквартально.
В тройку лидеров среди способов защиты данных от утечки вошли двухфакторная аутентификация (67%), ограничение доступа к личным устройствам и аккаунтам (63%) и аккуратное использование личных данных в соцсетях (62%).
Примерно треть респондентов (34%) на случай утечки делают резервные копии корпоративных данных. Около половины из них (48%) скачивают информацию на внешний носитель: жесткий диск или выделенный сервер. Остальные занимаются копированием вручную.