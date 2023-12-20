Новый вид ежей обнаружен в Китае

Ученые обнаружили новый вид ежей на востоке Китая. Он отличается от сородичей внешним видом и живет уединенно от них. Сообщение опубликовано в журнале ZooKeys.

© Zifan Shi et al./ ZooKeys, 2023

К роду степных ежей (Mesechinus) ранее относились четыре вида. Один встречается на юго-западе Китая, остальные три в основном распространены в северном Китае и прилегающих территориях Монголии и России.

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«С 2018 по 2023 год мы собрали семь экземпляров Mesechinus из провинций Аньхой и Чжэцзян на востоке Китая. Наши результаты показывают, что экземпляры из Аньхоя и Чжэцзяна отличаются от четырех ранее признанных видов и являются новым видом. Это единственный вид Mesechinus, встречающийся в восточном Китае и географически удаленный от всех известных сородичей», — говорится в научной статье.

Эти ежи, согласно наблюдениям, живут в зонах кустарников и субтропических широколиственных вечнозеленых лесов на высоте от 30 до 700 м над уровнем моря.

Новый вид предложили назвать Mesechinus orientalis sp. nov, или восточный лесной еж. Согласно полученным в ходе исследований данным, ближайшие его родичи — китайский еж и вид Mesechinus wangi, распространенные только в определенных регионах КНР. Ученые считают, что Mesechinus orientalis отделился от них около 1,1 млн лет назад — и с тех пор жил изолировано. Сейчас до ареала ближайших родичей около 1000 км.

«Снижение температуры и количества осадков во время среднего плейстоцена примерно 1,2–0,5 млн лет назад, по-видимому, имело решающее значение для разделения видов, что также могло способствовать миграции предков Mesechinus wangi и Mesechinus orientalis sp. nov. в юго-западный и юго-восточный Китай соответственно», — считают ученые.