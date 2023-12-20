Новый вид ежей обнаружен в Китае
Ученые обнаружили новый вид ежей на востоке Китая. Он отличается от сородичей внешним видом и живет уединенно от них. Сообщение опубликовано в журнале ZooKeys.
К роду степных ежей (Mesechinus) ранее относились четыре вида. Один встречается на юго-западе Китая, остальные три в основном распространены в северном Китае и прилегающих территориях Монголии и России.
«С 2018 по 2023 год мы собрали семь экземпляров Mesechinus из провинций Аньхой и Чжэцзян на востоке Китая. Наши результаты показывают, что экземпляры из Аньхоя и Чжэцзяна отличаются от четырех ранее признанных видов и являются новым видом. Это единственный вид Mesechinus, встречающийся в восточном Китае и географически удаленный от всех известных сородичей», — говорится в научной статье.
Эти ежи, согласно наблюдениям, живут в зонах кустарников и субтропических широколиственных вечнозеленых лесов на высоте от 30 до 700 м над уровнем моря.
Новый вид предложили назвать Mesechinus orientalis sp. nov, или восточный лесной еж. Согласно полученным в ходе исследований данным, ближайшие его родичи — китайский еж и вид Mesechinus wangi, распространенные только в определенных регионах КНР. Ученые считают, что Mesechinus orientalis отделился от них около 1,1 млн лет назад — и с тех пор жил изолировано. Сейчас до ареала ближайших родичей около 1000 км.
«Снижение температуры и количества осадков во время среднего плейстоцена примерно 1,2–0,5 млн лет назад, по-видимому, имело решающее значение для разделения видов, что также могло способствовать миграции предков Mesechinus wangi и Mesechinus orientalis sp. nov. в юго-западный и юго-восточный Китай соответственно», — считают ученые.
Проведенное обследование показало, что новый вид по размеру — самый мелкий среди ранее известных представителей рода Mesechinus. Длина тела у животных нового вида в среднем около 18,9 см. Соответственно, и колючки у него самые короткие, состоят из четырех колец, сменяющихся от корня к кончику: белое-черное-белое-черное. При этом строение черепа немного отличается от того, которое фиксируется у сородичей.