Собянин рассказал о планах использования ИИ в медицине

«Прорывные изменения, основанные на искусственном интеллекте, происходят и в здравоохранении. Москва одной из первых создала Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. За время своего развития она прошла путь от самых простых сервисов записи к врачу до электронной медицинской карты и постановки диагноза по большинству заболеваний. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы не только ставить диагноз по факту болезни, но и прогнозировать вероятность и заранее профилактировать те или иные заболевания», – сказал Собянин.