Apple обновила версии iOS для старых устройств

Компания Apple выпустила свежие обновления для устройств, работающих на более старых версиях операционных систем iOS 16.7.4 и iPadOS 16.7.4, приуроченные к выходу дополнительного обновления iOS 17.2.1. Основное внимание уделено исправлению ошибок и повышению общей производительности у старых моделей iPhone и iPad.

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Эти обновления, обозначенные номером сборки 20H240, доступны для установки через настройки устройства. Пользователи могут выполнить обновление вручную, перейдя в раздел "Настройки", выбрав «Основные», затем «Обновление программного обеспечения».