Отключение подкастов Google: выпущен инструмент «миграции»

Google Podcasts отключается в апреле следующего года, но не бойтесь — инструмент миграции уже здесь. Теперь пользователи могут без проблем перейти на YouTube Music или другие приложения для подкастинга, но время идет.

Процесс миграции, действующий до 2 апреля 2024 года, позволяет пользователям экспортировать подписки непосредственно в YouTube Music. Просто подтвердите свою электронную почту, согласитесь на добавление RSS-каналов, и вуаля — ваши подкасты в целости и сохранности. Для тех, кто ищет альтернативные приложения, доступен вариант загрузки через файл OPML.