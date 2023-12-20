В Якутии обнаружили кости неизвестных древних животных

В Чурапчинском районе Якутии обнаружили древние артефакты и останки животных. Их отнесли к эпохе раннего плейстоцена – неогена, сообщает ТАСС.

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Ученые описали человеческую стоянку возрастом более 30 тысяч лет. Было найдено большое количество костей мамонтовой фауны со следами воздействия человека. Некоторые из них принадлежали неизвестным животным и были сильно разрушены.

Ученые отметили, что были обнаружены кости львов и носорогов и артефакты, соответствующие дюктайской культуре. Радиоуглеродное датирование показало, что их изготовили 30-40 тысяч лет назад.

Место включили в перечень приоритетных пунктов, где будут проводиться раскопки. Работы планируют проводить в ближайшие годы.