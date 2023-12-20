В России создали мобильное убежище от ядерных угроз

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа «КУБ-М», которое способно защитить не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности, передает РИА Новости.

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Ученые рассказали, что в базовую комплектацию «КУБ-М» входят два модуля: технический и для размещения 54 человек. При этом вместимость убежища можно увеличить за счет дополнительных модулей. Убежище обеспечивает защиту в течение 48 часов.

Кроме этого, подчеркивается, что производство, транспортировка и установка «КУБ-М» в два раза дешевле возведения стационарного защитного сооружения. Срок изготовления и монтажа убежища не превышает трех месяцев.