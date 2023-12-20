Инженеры нашли способ улучшить самосознание роботов

Немецкие робототехники из Мюнхенского технического университета нашли способ улучшить самосознание роботов, наделив их подобием проприоцепции — представления о том, где находятся части их тела и какие функции они могут выполнять. Исследование опубликовано в научном журнале Science Robotics.

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У людей и животных мозг постоянно осознает положение тела и то, как оно может взаимодействовать с окружающей средой.

Инженеры решили воплотить подобную систему в машинах, добавив им датчики с обратной связью и применив технологию машинного обучения для сбора и обработки поступающих данных. Они обнаружили, что механизмы начали создавать базы информации о своих частях и их работе, активируя различные сервомоторы в случайном порядке.