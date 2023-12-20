Ученые: нейросети способны прогнозировать будущие события в жизни людей

Международная группа ученых из США, Дании и Швейцарии пришла к выводу, что системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе больших языковых моделей можно использовать в роли своего рода «оракулов», предсказывающих события в жизни человека и даже способных оценить вероятную продолжительность его жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Computational Science (NCS).

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Специалисты проверили свои предположения на модели под названием life2vec, куда загрузили данные о состоянии здоровья и занятости 6 млн датчан.

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После того как нейросеть прошла обучение на начальном этапе, изучив закономерности в данных, оказалось, что она превосходит другие продвинутые нейронные сети и с высокой точностью прогнозирует такие результаты, как особенности личности и время ухода из жизни.

«Мы использовали эту модель для решения фундаментального вопроса: в какой степени мы можем предсказать события вашего будущего на основе условий и событий вашего прошлого? С научной точки зрения нас волнует не столько сам прогноз, сколько аспекты данных, которые позволяют модели давать такие точные ответы», — отметил ведущий автор исследования, профессор Датского технического университета Суне Леманн.

Life2vec кодирует данные в большую систему векторов — математическую структуру, которая упорядочивает различную информацию. Модель решает, где разместить данные о времени рождения, учебе, образовании, зарплате, жилье и здоровье.

Когда ученые анализируют реакцию модели, результаты согласуются с существующими открытиями в области социальных наук. Например, при прочих равных условиях люди, занимающие руководящую должность или имеющие высокий доход, имеют больше шансов прожить дольше по сравнению с обычными служащими или людьми с диагностированными душевными расстройствами.