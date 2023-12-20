Создан электровелосипед, способный перевозить грузы весом до 500 кг

Французы создали Pelican eTrain — грузовой электровелосипед, который бросает вызов возможностям грузоперевозок. Это модульное устройство сочетает в себе электровелосипед с двумя прицепами, способными перевозить по городским улицам потрясающие грузы весом 500 кг.

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В его основе — электронный велосипед Pelican, оснащенный прочной алюминиевой рамой и задним багажником, выдерживающим до 100 кг.

Разработанный для универсальности, eTrain от Pelican с легкостью преодолевает 18% уклоны, что делает его не чуждым сложным местностям. Каждый прицеп оснащен электрическим приводом, который легко синхронизируется с велосипедом для транспортировки. Запас хода составляет 50 км, а аварийный тормоз обеспечивает безопасность.