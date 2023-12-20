Google Карты прекратили показ пробок в Израиле из-за ракетных ударов

В Израиле пользователи Google Карт и навигационного сервиса Waze перестали получать данные о пробках. В картах их не стало ради безопасности людей.

Отображение пробок исчезло после участившихся ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа. Но при отсутствии визуализации навигационная информация всё равно обновляется в реальном времени с учётом данных о толпе, а расчётное время прибытия в пункт назначения определяется на этом основании.