Google Карты срочно прекратили показ пробок в Израиле из-за ракетных ударов

В Израиле пользователи Google Карт и навигационного сервиса Waze перестали получать данные о пробках. В картах их не стало ради безопасности людей.

Google Карты прекратили показ пробок в Израиле из-за ракетных ударов
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Отображение пробок исчезло после участившихся ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа. Но при отсутствии визуализации навигационная информация всё равно обновляется в реальном времени с учётом данных о толпе, а расчётное время прибытия в пункт назначения определяется на этом основании.

Когда отображение пробок вернётся в сервисы, пока неизвестно.

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