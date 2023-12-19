Робот превзошел человека в прохождении игры на ловкость и координацию

Швейцарские ученые из Высшей технологической школы Цюриха (ETH Zurich) создали робота с искусственным интеллектом (ИИ) CyberRunner, которые справляется с игрой «Лабиринт» быстрее любого человека. Результаты эксперимента опубликованы на сайте проекта.

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«Лабиринт» представляет собой игру, в которой необходимо провести небольшой металлический шарик по лабиринту с помощью наклонов игрового поля. Задачу усложняют многочисленные отверстия на маршруте.

По словам разработчиков, CyberRunner стал одним из первых случаев, когда ИИ превзошел человека в состязании на ловкость и координацию. До этого нейросети успешно обыгрывали людей в шахматы, покер и го, но реже проявляли себя испытаниях, связанных с мелкой моторикой и пространственным мышлением в реальном мире.