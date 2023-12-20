Ученые заметили в Кунгурской пещере эффект Фибоначчи

В гротах Кунгурской пещеры из-за аномальных морозов выросли уникальные ледяные кристаллы. Ученые заметили в них проявление эффекта Фибоначчи, в их строении присутствует золотое сечение – кристаллы растут в соответствии с математической закономерностью, когда каждое следующее число равно сумме двух предыдущих, сообщают argumenti.ru.

«Оно встречается в природе. Применительно к кристаллам – это их рост в соответствии с определенной математической закономерностью», – объяснили в Горном институте УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН).

Кристаллы такой формы появляются при определенных условиях, которые зависят от температуры, влажности, микроклимата и скорости потока воздуха. Особенность новых кристаллов в пермской пещере заключается в том, что они образуются из пара и переходят сразу в твердое состояние, минуя жидкое.

Кунгурская пещера расположена в Пермском крае на правом берегу реки Сылвы. Ее протяженность составляет более восьми километров, из них два доступны для туристов. Это одна из крупнейших карстовых пещер Европейской части России и седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности.