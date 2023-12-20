Ученые проанализировали геном вымершей шерстистой собаки

Около 160 лет назад на западном побережье США и Канады вымер редкий вид — шерстистая собака. Жители побережья из народа салишей изготавливали из ее шерсти пряжу, одеяла и другие тканые изделия. Ученые проанализировали геном последней шерстистой собаки. Оказалось, что она не похожа на европейские породы. Вероятно, исчезновение этого вида связано с колонизацией континента. Исследование опубликовано в журнале Science.

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С IX тысячелетия до н. э. салиши жили на Тихоокеанском побережье США и Канады. Их территории простирались от устья реки Колумбия в Орегоне до Британской Колумбии.

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Племена салишей разводили шерстистых собак на протяжении тысячелетий. Их ценили за густой подшерсток и стригли, как овец. Часто собак держали в загонах или на островах — так владельцы могли управлять разведением животных и заботиться об их здоровье. Ткачи побережья Салиш использовали шерсть собак для создания одеял и других изделий. Шерстистые собаки также обладали духовным значением — к ним часто относились как к членам семьи, а изображения собак украшали плетеные корзины.

К середине XIX века ткачество из собачьей шерсти пришло в упадок. В конце 1850-х годов натуралист и этнограф Джордж Гиббс содержал последнюю шерстистую собаку по кличке Барашек. Когда Барашек умер, Гиббс отправил его шкуру в Смитсоновский институт, где она хранится до сих пор.

Теперь ученые проанализировали 11 тысяч генов Барашка. Они выделили 28 генов, которые связаны с ростом волос и регенерацией фолликулов. Среди остальных были и гены, отвечающие за волосяной покров у людей, и те, что связаны с кудрявой шерстью у других собак. Так ученые определили, что дало собакам их пушистую шерсть и волокна, которые люди скручивали для создания пряжи.

Из шкуры собаки команда ученых выделила геном и сравнила его с набором генов других древних и современных пород. Исследователи подсчитали, что шерстистые собаки отделились от других видов около 5 тысяч лет назад. Примерно такой датой обладают археологические находки на побережье Салиш. Также ученые обнаружили, что шерстистая собака генетически похожа на доколониальных особей из Ньюфаундленда и Британской Колумбии. По оценкам, почти 85% предков салишской собаки могут быть связаны с доколониальными.

Исследователи предположили, что жители побережья Салиш сохраняли уникальный генетический код шерстистой собаки вплоть до вымирания, в результате чего она не похожа на европейские породы.

Однако генетика не смогла дать точный ответ на вопрос, что стало причиной исчезновения собак. Раньше ученые предполагали, что развитие машинного производства в начале XIX века привело к упадку ткачества, однако это мнение ошибочно: древняя культурная традиция побережья Салиш не могла быть заменена.

Вместо этого шерстистые собаки были обречены из-за нескольких факторов, которые повлияли на племена салишей после колонизации. Исследователи предположили, что людям было сложнее содержать собак из-за болезней, культурного геноцида, перемещения и принудительной ассимиляции. Возможно, салишам вообще запрещалось вести прежнее хозяйство.